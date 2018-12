Avslo bod på Skålevik

Brann har ifølge VG avslått eit nytt bod på angrepsspelar Steffen Lie Skålevik. Bergensavisen skreiv i midten av november at Sarpsborg 08 hadde fått eit bod avslått. Ifølge VG er også det nye bodet avslått. – Skal nokon prøva å løysa han ut, må dei betala det me meiner er marknadspris for ein sånn type spelar, seier sportssjef Rune Soltvedt.