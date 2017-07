Austrheim best på strandrydding

Til no i år er det samla inn over 45 tonn med strandsøppel i Nordhordland. Avisa Nordhordland skriv at kommunen som er flinkast til å rydde er Austrheim, som har levert totalt 18 tonn inn til NGIR sine anlegg. Totalt har det vore over 100 strandryddeaksjonar i Nordhordland i 2017.