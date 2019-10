Aukar støtten til lokalavisene

Regjeringa øyremerkar 30 millionar kroner til dei minste lokalavisene i statsbudsjettet for 2020. – Dei ekstra midlane er avgjerande for at mange av dei små avisene skal klare å satse på digitale plattformer, seier Rune Hetland i Landsforeningen for lokalaviser (LLA).