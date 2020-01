Aukar kravet etter fregattulykka

Staten krev at eigaren av tankskipet Sola TS skal betale meir etter ulykken i november 2018, da fregatten KNM Helge Ingstad havarerte. Staten meiner kapteinen på oljetankeren hadde noko av skulda for at fregatten og tankskipet kolliderte, skriv Bergens Tidende. Partane skal møtast i Bergen tingrett i september.