Aukar bomtakstane på Askøy

Natt til søndag aukar bomtakstane på Askøypakken med 15,5 prosent, opplyser Statens vegvesen. Det inneber at brutto pris for passering med liten bil aukar frå 22,50 til 26 kroner. Tilsvarande pris for bilar over 3,5 tonn blir 52 kroner, mot 45 i dag.