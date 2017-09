Auka lærartettleik i budsjettet

I budsjett for 2017 vart det vedteke ei eiga kommunal satsing for å auke lærartettleiken på 1. og 2. trinn, som inneber ei innfasing av 24 lærarårsverk over ei 2-årsperiode. Tiltaka i 2018 inneheldt heilårseffekten av dei auka årsverka, seier skulebyråd Pål Hafstad Thorsen. – Dette vil betre overgangen frå barnehagen til skulen og styrke arbeidet med tidleg innsats og tilpassa opplæring.