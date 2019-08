Åtvarar kommunane på Vestlandet: 60 mm nedbør på tre timar – fare for flaum og skred

Meteorologane sende tysdag ut oransje farevarsel for styrtregn over Vestlandet. Onsdag ettermiddag og utover natta er det venta kraftige byger i Hordaland, Sunnfjord, Sogn og Nord-Rogaland.

Lokalt kan det komme inntil 60 millimeter nedbør på tre timar.

– Dei siste prognosane viser at Hordaland er sikra store nedbørsmengder, og at det er mogelegheit for store nedbørsmengder også i Nord-Rogaland, i Sunnfjord og i Sogn, seier vakthavande meteorolog Gunnar Livik.

Størst fare midt i Hordaland

Farevarselet vart onsdag formiddag nedjustert frå oransje til gult for Nordfjord.

Lenger sør ser det verre ut.

Beredskapsseksjonen hjå Fylkesmannen i Vestland har sendt ut eit varsel til kommunane og beredskapsaktørar der dei ber kommunane følgje utviklinga tett og vurderer behov for beredskap og førebyggjande tiltak.

«Det er venta mykje regn og kraftige regnbyer frå onsdag kveld, lokalt opp mot 110 mm nedbør fram til torsdag føremiddag, og det kan kome opp mot 60 mm/3 timar. Det er usikkerheit knytt til både plassering og nedbørsmengde, men per no viser prognosane at midtre strøk av Hordaland vil kunne vere mest utsett», skriv fylkesmannen.

– Vi har kalla inn ekstra mannskap, og er budde på ein lang natt, seier brannsjef Leif Linde i Bergen til BA.

Kald luft er årsaka

Byene er venta å komme inn seint onsdag ettermiddag, og onsdag kveld og tidleg natt til torsdag er det er venta periodar med kraftig regn og torevêr.

– Prognosane begynner å bli meir einige i at det er dei nemnde regionane som får kraftigast nedbør, seier Livik.

Årsaka til styrtregnet er den kalde lufta som i løpet av torsdag kjem frå Nordsjøen og tek over for varmlufta som siste dagane har kvilt over store delar av Sør-Noreg.

– Det er mykje fukt i lufta og ustabile luftmassar. Det er venta at ein kald luftfront kjem inn mot ytre strøk i løpet av ettermiddagen. Dette vil gi nedbør og byedanning. Dei største nedbørsmengdene kjem sannsynlegvis utover kvelden, seier Livik.

Flaum- og jordskredfare

NVE har heva farevarselet for jord- og flaumskred frå gult til oransje i Hordaland.

– Fronten som kjem innover Hordaland er rimeleg intens. Regnet kjem frå sør og treffer mellom anna Fusa, Kvam og Granvin med full kraft. Samtidig kan uvêret treffe lenger sør og ut mot kysten, seier Brigt Samdal, regionsjef i NVE.

NVE har sett beredskap og vil følgje situasjonen tett. Det er venta jordskred.

– Det er vanskeleg å sei noko om kor det vil skje. Det kan også komme flaum i små vassdrag, og vi oppfordrar folk til å halde seg unna vassdrag som er kjend for å gå ut over sine breidder, seier Samdal.

Det er framleis varsel på gult nivå for Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal.

BEREDSKAP: – NVE har sett beredskap og held tett kontakt med kommunane, seier Brigt Samdal, regionsjef i NVE. Foto: ODDMUND HAUGEN / NRK

Kansellerer alle helikopterflyginger

Equinor har kansellert alle helikopterflyginger til og frå Nordsjøen på grunn av vêret, melder BA.

– Kanselleringa skuldast lyn og tore, samt tåke som er i ferd med å sige inn, seier Morten Eek, pressekontakt i Equinor, til avisa.