Åtte toppar frå Os – éin frå Fusa

Frå nyttår blir Os (biletet) og Fusa slått saman til Bjørnafjorden kommune. Den einaste listetoppen og ordførarkandidaten frå Fusa er Gustav Folkestad (V). Kommuneforskar Yngve Flo seier til NRK at ønske om å få inn sine «eigne» frå bygdene i nye kommuner, og dermed kryssing av kandidatar i stor stil, kan øydelegge for kjønns- og aldersbalansen partia har lagt opp til på listene, og dermed i dei kommande samanslåtte kommunestyra. – Det er rimeleg å sjå for seg at folk i Fusa, kor ein liten kommune slår seg saman med ein større kommune, er ekstra opptekne av geografi og av at dei skal bli solid representert. Det kan gå ut over andre omsyn som til dømes kjønn og alder, seier Flo.