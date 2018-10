Åtte biler truffet av stein etter sprengingsuhell

Politiet rykket i dag ut til St. Halvards vei i Bergen etter melding om et sprengingsuhell som har gått utover en rekke biler i området.

Meldingen kom fra entreprenørselskapet klokken 11.40. De fortalte at åtte biler ble truffet av steiner etter at det gikk galt under avfyring av en sprengladning.

Det foregikk sprengingsarbeid i området i forbindelse med det som skal bli den nye bybanetunnelen til Haukeland universitetssjukehus.

Nå er arbeidet satt på vent til det er blitt foretatt gransking av hendelsen, melder politiet.

Ingen personskader

De nærmeste bilene skal ifølge politiet ha stått parkert om lag ti meter unna. Resten av de skadde bilene befant seg inntil 25 meter unna sprengingsstedet.

Informasjonsansvarlig for Bybanen utbygging, Rune Jenssen, sier til NRK at det var utplassert vakter som holdt publikum unna under sprengingen.

– Det er heldigvis ingen personskader, sier Jenssen.

KRONSTAD (NRK): På Kronstad skal entreprenøren sprenge seg 50 meter ned i bakken for å bygge den nye bybanetunnelen til Haukeland universitetssjukehus. Foto: Christine Kongsvik / NRK

– For tidlig å si hvorfor det gikk galt

Jenssen forteller at de fortsatt vet lite om hva som gikk galt.

– Vi vet at en del stein har kommet på innsiden og opp over mattene som var hengt opp for å ta unna steinen.

Han understreker at slikt ikke skal skje, og at de nå må finne ut hvordan man skal unngå det i fremtiden.

– Nå må vi sette oss ned sammen med entreprenør, politiet, DSB og Arbeidstilsynet for å se hvordan vi kan unngå at dette skjer igjen.

Bileierne som er berørt, er blitt kontaktet.

– Jeg regner med at det blir et greit oppgjør hvor entreprenør og forsikringsselskap blir enig med dem som har fått skader på bilen sin, sier Jenssen.