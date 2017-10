– Dette har ødelagt både livet mitt og yrkeskarrieren min. Nervene mine er også ødelagt, sa 37-åringen da han tirsdag forklarte seg i tingretten.

Den polske mannen og hans lillebror (35) er tiltalt etter mordbrannparagrafen etter at Hotell Lune Huler i Lindås begynte å brenne natt til 6. desember 2015.

Hotellet var nettopp blitt vedtatt omgjort til midlertidig asylmottak. Begge nekter straffskyld.

Påtalemyndigheten hevder 37-åringen var den som bestilte brannen, før han selv dro på julebord og dermed skaffet seg alibi for natten.

37-åringen stilte etter brannen opp i et intervju med NRK og fortalte han følte seg forhåndsdømt i lokalmiljøet.

Bevis fra Facebook

VIL BEVISE MOTIV: Statsadvokat Benedikte Høgseth leste opp mange uttalelser fra tiltalte på Facebook. Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Aktor i saken, statsadvokat Benedikte Høgseth, mener å kunne bevise at 37-åringen var svært negativ til asylmottaket. I retten leste hun opp en kommentar tiltalte skrev under et innlegg fra Hotell Lune Huler på Facebook.

Der beskylder 37-åringen hotelleieren for kun å tenke mer på økonomisk vinning fremfor å hjelpe mennesker i nød, og at etableringen ville ramme omgivelsene:

«The rest of the neighbourhood will struggle» skrev han.

Tidlig i november 2015 delte han dette leserinnlegget i lokalavisen Strilen, med ordene:

Er det ikke nok eksempler i Sverige? (...) Hva er galt med dere? Hvis familier vil komme, er det annerledes. Men dette er 40 menn med psykiske problemer, forskjellig kultur og religion. (...). De passer ikke her. Asylbranntiltalt (37) på Facebook

I Bergen tingrett tirsdag gjorde han alt for å bagatellisere kraftsalven:

– Når det gjelder det jeg skrev på Facebook, så er jeg ikke stolt av det. Det var ironisk ment, men det var dumt av meg, sa 37-åringen, som på samme tidspunkt bygget et stort gjerde rundt eiendommen sin.

BRANT NED: Restaurantdelen av hotellet i Lindås brant ned til grunnen etter brannstiftingen. Brannen i overnattingsdelen slukket av seg selv. Foto: Oddbjørn Rosnes / NRK

Vitne: – Trodde samboeren skulle bli voldtatt

37-åringen vedgår at han var skeptisk til det nye asylmottaket, men at det ikke var noe mer enn hva som var vanlig i nærområdet.

– Jeg var ikke så positiv til det, i likhet med de fleste andre i området.

Ifølge Høgseth skal et annet vitne ha forklart at 37-åringen fryktet at samboeren hans ville bli voldtatt og at hundene hans ville bli forgiftet dersom det kom unge mannlige asylsøkere til stedet.

I retten leste hun også opp en Facebook-chat hvor den tiltalte storebroren uttrykker svært sterk misnøye med planene om asylmottak.

Hevder han ble sjokkert over brannen

I retten tirsdag var aktor Høgseth svært opptatt av hvorfor 37-åringen dro på julebord lørdag kveld, siden han fikk besøk av den medtiltalte kameraten fra Polen samme dag. Gjesten skulle dra hjem igjen allerede søndag morgen.

– Jeg ble overrasket over at han dro hjem så fort. Jeg hadde regnet med å få snakke med ham da jeg kom hjem fra julebordet søndagen, sa tiltalte.

Han hevder det var sjefen som først fortalte ham om brannen søndag morgen, og står fast på at han ble både sjokkert og overrasket over nyheten.