Askøyforhandlingene er ferdig

– Vi har sendt et forslag til samarbeidsavtale for godkjenning hos de respektive partier. Det sier forhandlingsleder Yngve Fosse i Askøy Høyre. Dersom forslaget går igjennom kalles det inn til signeringsmøte for H, V, Frp, KrF, Pp og Sp onsdag.