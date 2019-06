Askøy-vannet er på bedringens vei

Nye prøveresultat viser at vannkvaliteten på søre Askøy er forbedret etter at høydebassenget på Øvre Kleppe ble stengt. – Det svekker ikke mistanken om at smittekilden er dette bassenget, sier varaordfører Bård Espelid. Kokepåbudet gjelder fortsatt.