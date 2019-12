Askøy kommune frikjent etter ulykke

Bergen tingrett mener Askøy kommune ikke kan klandres for at en lastebil skled av veien i Kollevåg på glatten. If forsikring og Padøy transport må nå betale saksomkostninger til kommunen, skriver Askøyværingen. I Askøy kommune er man fornøyd med dommen.