Askeland: Skilsmisse ikke tema

Leder i Sogn og Fjordane Senterparti, Sigurd Reksnes, varsler i en NRK-sak at Senterpartiet vil fremme forslag om skilsmisse i Vestland fylke. Partikamerat og påtroppende Vestland-ordfører Jon Askeland (Sp) sier at han forholder seg til avtalen de har inngått med de andre fem posisjonspartiene. – De seks partiene som har inngått en avtale om Vestland fylke har sagt at vi skal bygge fylket. Det står ingenting i den avtalen som peker i retning av det partiene i Viken har sagt, sier Askeland. En slik skilsmisse var heller ikke tema i forhandlingene, sier han.