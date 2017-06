Askar tilbake i norsk fotball

Amin Askar ble presentert som Sarpsborg-spiller i pausen under søndagens eliteserieoppgjør mot Molde. Askar avsluttet kontrakten med tyrkiske Sanliurfaspor i april, skriver BT. Han skal spille for Østfold-klubben ut 2019-sesongen. Han har tidligere spilt for Brann, Fredrikstad og Moss.