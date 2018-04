Åsane vann lokaloppgjeret

Seriestarten i 1. divisjon mellom dei to naboane Åsane – Nest-Sotra enda med 3–1 siger til vertane. Erik Huseklepp opna målkontoen for Åsane i årets sesong allereie etter ni minutt. Nest utlikna før pause, før Åsane avgjorde med to mål i andre omgang.