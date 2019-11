Åsane ligg under i kvalik-kamp

Åsane ligg under 1-2 på heimebane mot Notodden i kampen der Åsane kan rykke opp til 1. divisjon. Andre omgang på Myrdal stadion starta klokka 15. Notodden tok på ny leiinga etter 25 minutt, etter at Åsane utlikna fem minutt før. Notodden har pressa aggressivt og Alfred Sankoh fekk like før pause raudt kort.