Arresterte to menn etter tjuvraid

To menn blei natt til tysdag arresterte i Bergen, mistenkte for å stå bak fleire innbrot, tjuveri og tjuveriforsøk i Nesttun- og Øvsttun-området, skriv BT. Politiet skal ha funne det dei antar er tjuvgods på begge mennene, alt frå betalingskort til verktøy, pass og post. Avisa skriv at mennene sette seg fast med ein bil dei forsøkte å stela.