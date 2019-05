Arrestert for overgrep mot barn

Ein mann sikta for overgrep mot barn blei arrestert tidleg i går i ein av omegnskommunane til Bergen. Det skriv BT. Overgrepa skal ha skjedd ei god tid tilbake. Politiadvokat Kristine Knutsen-Berge seier til BT at dei ikkje kan utelukka at det kan vera fleire fornærma i saka, og at dei kjem til å etterforska breitt.