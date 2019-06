Arrestert for alvorlege trugslar

Ein mann frå Bergen er arrestert for alvorelege trugslar mot sin tidlegare forretningspartnar. Det skal ha vore usemje mellom dei to, og mannen i 40-åra kom derfor med trugslar, opplyser politiadvokat Katharina Fenc Nesse. Han blir framstilt for varetektsfengsling i Bergen tingrett i dag.