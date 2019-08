Strammer inn krav til oljenæringen etter refs: – Vi skal bli hardere i klypen

STATFJORD B (NRK): Petroleumstilsynet fikk kraftig refs for manglende tilsyn på norske plattformer. Nå er arbeidsministeren klar på at kravene skal strammes inn. – Vi kan ikke akseptere at næringen ikke følger opp våre pålegg.