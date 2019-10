Arna-Bjørnar tapte semifinalen

Mimi Asom (biletet) scora 1-0 for Arna-Bjørnar etter berre sju minutt på heimebane. Men det hjalp ikkje då Ajara Nchout tok hat trick med tre scoringar for Vålerenga på under 12 minutt etter 73. minutt. Dermed møtes Vålerenga og SK i kvinnenes cupfinale.