Arna-Bjørnar opplyser til Dagbladet at de har sendt en protest til Norges Fotballforbund (NFF) ettersom de mener at utvisningen er en feil dommeravgjørelse.

Laget ga bort en 2-1-ledelse ved pause og gikk på sesongens annet tap. Kampen endte med 3-2-seier til gjestene.

Det røde kortet som kom etter at Nautnes fikk sitt annet gule kort ble direkte matchavgjørende mener Arna-Bjørnar.

Hun hadde gult kort fra før og rusler ut til sidelinjen for å bytte. Hun bruker «litt» for langt tid ifølge dommeren som gir henne et nytt gult kort og etterfølgende marsjordre.

– Det er en horribel avgjørelse og ikke til å tro. Den er helt matchavgjørende, sier Arna-Bjørnar-trener Morten Røssland til Dagbladet.

– Vi var nødt til å sende en protest etter en så håpløs situasjon. Det er helt greit at dommere tar feil angående straffespark eller frispark. Det blir skjønnsmessige feil, og det kan vi leve med. Dette er i en helt annen liga. Dette er en «Youtube-hit» og komisk. Og spesielt er det trist for Emilie og hele klubben. Det får konsekvenser for resten av sesongen, sier Røssland.