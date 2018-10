Arna-Bjørnar blir på tredjeplass

Arna-Bjørnar slo Røa 2-0 under dagens kamp i Toppserien for kvinner. Sandviken sin kamp mot Avaldsnes IL enda 0-0. Det betyr at Arna-Bjørnar held på tredjeplassen med 37 poeng, og Sandviken blir verande på fjerdeplass.