Armandas (13) mistet alt i brannen. Da startet naboene innsamlingsaksjon

– Først trodde jeg at noen grillet. Men så så jeg flammer. Da løp jeg og vekket faren min. Han sa at jeg måtte løpe ut av huset. Det var skummelt, forteller Armandas (13).

Klokken 09.19 tirsdag denne uken gikk alarmen hos nødetatene i Hordaland. Telefonen kom fra Hetlevik på Askøy, der Hilde Rolland Kleppe nettopp hadde oppdaget at tjukk røyk veltet ut fra naboenes del av tomannsboligen hun bor i.

– Ett minutt etter at jeg ringte brannvesenet, sto flammene ut av huset. Det gikk veldig fort, og var veldig dramatisk. Det føltes som en evighet å vente på brannvesenet, selv om det ikke gikk så lang tid, forteller Kleppe.

Brannen startet i en utvendig bod på Armandas og familiens side av tomannsboligen. Den ble meldt slukket en drøy time etter at Kleppe ringte inn.

INNSAMLING: Etter brannen tirsdag, har mange i lokalsamfunnet stilt opp for familien. – Her i Hetlevik er vi veldig sammensveisede, det er en veldig dugnadsånd, sier Hilde Rolland Kleppe, som bor i den andre delen av tomannsboligen som brant. Foto: Dag Øyvind Skogstrand

Gutterommet og klærne brant

Men skadene ble store både i sokkelleiligheten under, og i huset til Armadas og familien, der det gikk aller verst utover 13-åringen.

Både rommet hans og rommet der han hadde klærne sine brant kraftig.

– Tingene hans er helt borte. Klærne, skolesekken, bøker, medaljer fra fotballcuper ..., sier moren Laura.

– Og TV-en, penger og tegninger. Men jeg kan jo tegne nye, sier 13-åringen.

Skjærtorsdag har han vært på besøk hos en kamerat i nabolaget, og moren er kommet for å hente ham.

De tar en tur ned til det som inntil tirsdag var hjemmet deres, som nå er svart, utbrent og omkranset av politisperrebånd.

SLUKKET: Brannmannskapene på stedet meldte brannen slukket klokken 10.35 tirsdag, en drøy time etter at den ble meldt. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Røyklukten sitter i

Moren var på jobb da brannen startet. Faren fikk kastet en pose med foreldrenes klær ut fra altanen før også han rømte huset.

Også onsdag var familien tilbake, men de fant ikke stort mer som kunne reddes. De har prøvd å vaske klærne som var igjen gjentatte ganger, men røyklukten sitter fortsatt i.

Og sønnen i huset har altså så å si ingen klær igjen.

– Jeg fant to par sokker og tre T-skjorter som var Armandas sine i vaskemaskinen. Utenom dét, jakken og fotballskoene, har han ingenting, sier moren.

SOVEROMMET: Sengen og gulvteppet på Armadas' rom har brent. Andre gjenstander på rommet har røykskader. Foto: Privat

Sjekket innboforsikring dagen før

Huset er ubeboelig, og familien bor nå midlertidig hos venner i Bergen, inntil de finner seg noe nytt.

Familien kommer fra Litauen, har bodd på Hetlevik i seks år, men har ikke familie i Norge. Men de har gode venner i nærområdet, noe som kommer godt med nå.

For som om ikke tapet av eiendeler var nok, hadde familien heller ikke innboforsikring. Selv om det var fortærende nære.

Armandas fikk ny mobiltelefon til 13-årsdagen i mars. Da moren lette etter forsikring til den, kom hun over tilbud på innboforsikring i stedet, og bestemte seg for å tegne det.

– På mandag sjekket jeg med banken og andre forsikringsselskaper, og skulle vurdere hvilken forsikring som var den beste, forteller Laura.

Dagen etter brant det, uten at noen forsikring var tegnet.

GARDEROBEN: I skuffer og skap her lå klærne til Armadas. De er borte nå. Foto: Privat

Ville ikke be om hjelp

Da naboene på Hetlevik fikk høre dette, bestemte de seg for at de ville hjelpe. Tirsdag kveld snakket Monica Johansen med flere andre i bygden om hendelsen, da de traff hverandre på et speiderarrangement.

– Vi følte vi måtte gjøre noe. Og alle hadde tenkt den samme tanken; at vi burde starte en innsamlingsaksjon, forteller Johansen.

Hun kontaktet Armandas' mor Laura, men fikk til svar at familien ikke følte de kunne ta imot hjelp, og at de kom til å klare seg selv.

– Vi er jo unge, og har god tid på oss til å tjene penger, sier Laura.

– Men jeg ville ikke gi meg med det, og tok kontakt med Laura igjen senere. Da gikk hun med på at vi kunne ha en innsamling, hvis det var til gutten, forteller Johansen.

STARTET INNSAMLINGSAKSJON: Hilde Rolland Kleppe (t.v.) og Monica Johansen. Kleppe bor selv i nabohuset til det som brant. – Andre naboer i de nærmeste husene var helt fantastiske. De kom løpende ned spurte «hva vil dere ha», «hva skal vi redde ut», og begynte å bære ting ut fra huset, forteller hun. Foto: Privat

60 personer donerte på et døgn

Onsdag formiddag ble innsamlingsaksjonen opprettet. Og den har gått over all forventning. Bare i løpet av et døgn hadde hele 60 personer donert penger.

– Det gikk veldig raskt. Jeg er egentlig litt sjokkert. Dette viser hvor fin bygd vi bor i, sier Johansen.

Målet på 10.000 kroner er allerede passert med god margin. Torsdag ettermiddag er 15.800 kroner samlet inn.

– Jeg synes det veldig, veldig flott at så mange bryr seg. Det er mange fra bygden her ute som gir, men også folk jeg ikke vet hvem er. Det ekstra hyggelig at folk bryr seg selv om de ikke kjenner dem som er rammet, sier Johansen.

Stoppet flammene

Nå vil hun og de andre «aksjonistene» sende Armandas på storhandel påskeaften.

– Det viktigste er at han kan gå på skolen igjen over påske uten å føle at han mangler ting, sier Johansen, som også har blitt direkte kontaktet utenom aksjonen av folk som ønsker å hjelpe.

Hilde Rolland Kleppe er også blant initiativtakerne til innsamlingen. Hun er som Johansen overveldet over responsen på innsamlingen til familien i nabohuset.

– De har alltid stilt opp hvis vi har trengt hjelp til noe, har kommet med gaver når de har vært i utlandet og banket på døren når de har bakt. Så det føles veldig fint å hjelpe dem nå, og det er kjempeflott å se at så mange har lyst til det. Her i Hetlevik er vi veldig sammensveisede, det er en veldig dugnadsånd, sier Kleppe.

Brannmannskapene klarte å stoppe flammene før de trengte gjennom veggen til henne og familien.

– Det lukter fortsatt litt bål her, men vi har ikke fått noen skader, forteller Kleppe.

MÅ FLYTTE: Armadas (13) har ett år igjen på barneskolen, og familien håper de raskt finner seg et nytt sted å bo i Hetlevik-området. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

– Tusen, tusen takk

Armandas sier han synes det er veldig fint av naboene å samle inn penger slik at han kan kjøpe seg nye klær.

Moren Laura forteller også at hun selv har fått en lang rekke meldinger fra folk som tilbyr seg å hjelpe.

– Det er første gangen i livet mitt at jeg har vært med på noe sånt. Det er utrolig. Da jeg sjekket innsamlingsaksjonen i går kveld, fikk jeg gåsehud. Jeg har ikke ord. Mange av dem som har gitt er folk som ikke kjenner oss. Jeg må bare si tusen, tusen takk, sier Laura.