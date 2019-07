Arbeidsulykke i Åsane

Ein 36 år gammal mann skal ha falle 4–5 meter ned frå eit stillas og er frakta til Haukeland sjukehus. Det skal ha vore ei arbeidsulykke, og skjedde i Kolåshøyen på Flaktveit på ei privat adresse. Det skriv politiet på Twitter. Dei fekk meldinga klokka 17.30. Skadeomfanget er ukjend og politiet opprettar sak på forholdet. Operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Knut Dahl-Mikkelsen seier at ingen såg då det skjedde, og at mannen blei funnen på bakken. Dahl-Mikkelsen seier at det var språklege utfordringar fordi at mannen og kollegaene var utanlandske.