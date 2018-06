Arbeidsløysa går ned i Hordaland

Rett over 7000 arbeidsføre hordalendingar står utan jobb per juni. Det tilsvarar 2,5 prosent, som er ei nedgang på 15 prosent frå same tid i fjor. Størst er nedgangen i arbeidsløysa i Fjell, Stord og Askøy, viser tal frå Nav. Det er flest ledige innanfor industriarbeid og bygg og anlegg.