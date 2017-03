Arbeiderpartiet gir ikke opp å samle Vestlandet

Flere er skuffet over at kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sin regionreform ikke inneholder sammenslåing mellom Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, men kun de to sistnevnte fylkene.

Stein Erik Lauvås Foto: Hermund Lybeck Kjernli / NRK

– Det har blitt et kart med en veldig slagside. Mens Møre og Romsdal og Rogaland fredes, velger man å slå sammen Østfold, Akershus og Buskerud, sier Stein Erik Lauvås (Ap) i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Men selv om Hordaland og Sogn og Fjordane har blitt enige om å slå seg sammen på tross av Rogalands nei, har ikke Arbeiderpartiet ikke gitt opp å få Rogaland med i en ny vestlandsregion.

Håper på nye forhandlinger

Nå ber Hordaland Arbeiderparti Lauvås og stortingskollegaene ta kampen med regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF.

Hans-Erik Ringkjøb Foto: Noralv Pedersen / NRK

I et vedtak på helgens årsmøte skriver de at målet med å legge press på regjeringen er å få klarhet i hvilke oppgaver regionene skal få.

Blir oppgavene mer konkretiserte, håper Hordaland Ap en kan få til nye forhandlinger om frivillig sammenslåing.

– Rogaland trakk seg ut grunnet manglende konkretisering av hvilke oppgaver regionene skal få. Man er jo ikke i mål med regionreformen på noen som helst måte uten at regionene får noe innhold, så vi har tro på at dette skal være mulig å snu, sier leder i Hordaland Ap, Hans-Erik Ringkjøb.

Vestlandsregionen Ekspandér faktaboks Regionreform Erna Solberg-regjeringa har sett i gong ein regionreform. Målet er å endre fylkene sin struktur og erstatte dagens 19 fylker med omkring 10 regionar. Vestlandsregionen I september 2016 inngjekk Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ein intensjonsavtale om samanslåing til ein ny region.

Sogn og Fjordane fylkesting vedtok samanslåing med 19 mot 11 stemmer.

Rogaland fylkesting stemte einstemmig nei og braut forhandlingane i desember.

Hordaland fylkesting vedtok sammenslåing med 41 mot 4 stemmer. Sogn og Fjordane + Hordaland 17.januar vart den siste intensjonsavtalen signert av Sogn og Fjordane og Hordaland.

Bergen er foreslått som administrasjonshovudstad.

Nynorsk er foreslått som administrasjonsspråk.

Kontoret til fylkesmannen skal liggje på Leikanger.

Oppgåver og arbeidsplassar skal elles delast mellom dagens to fylke.

– Tenker stort

Stanley Wirak Foto: Sandnes Kommune

Han finner støtte hos partikollegaene i begge nabofylker.

– Vi som parti har sagt at det er noe vi ønsker å gå videre på. Men vi må ha mer innhold, sier Stanley Wirak, leder for Rogaland Ap.

– Det ligger i sakens natur at vi vil ha Vestlandet så sterkt som mulig, sier Hilmar Høl, leder i Sogn og Fjordane Ap.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Åshild Høivik Kjelsnes, varaordfører for Ap i Sogn og Fjordane, følger opp med å påpeke at de sammen med Hordaland valgte «Vestlandet» som navn i sammenslåingsavtalen.

– Litt fordi vi tenker stort.

Regionreform Ekspandér faktaboks Regjeringa har oppfordret fylkes­kommunene til å fatte vedtak om strukturendringer på regionalt nivå i løpet av høsten 2016.

Departementet vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing. Det utbetales en støtte på 200 000 kroner per utredning (prosjektstøtte).

Da kommunereformen ble behandlet i Stortinget i juni 2014, ba et flertall på Stortinget om at det ble gjennomført en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene parallelt med arbeidet med å gi flere oppgaver til kommunene.

Regjeringa planlegger å fremme forslag til Stortinget om ny kommunestruktur og ny region­struktur våren 2017.

Sammenslåingene som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020, etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2019. Kilde: Regjeringa

Ber Venstre og KrF snu

Stein Erik Lauvås i kommunal- og forvaltningskomiteen sier Ap ble nedstemt da regjeringen og samarbeidspartiene valgte å opprette et ekspertutvalg i stedet for å bestemme hvilke oppgaver regionene skulle ha.

Derfor mener han det ikke er naturlig å følge partikollegaenes oppfordring om å ta saken opp på nytt.

– Men hvis Venstre og KrF vil snu og støtte oss, er de hjertelig velkommen, sier Lauvås.

Han tror likevel ikke kampen er tapt for dem som ønsker et stort og sterkt Vestland, fordi debatten vil fortsette frem mot opprettelsen av regionene i 2020.

– Det bør være fullt mulig å få konkretisert flere oppgaver innen den tid, for dette er en levende prosess, sier Lauvås.