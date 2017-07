SISTE: Klokken 08.45 opplyser Haukeland universitetssykehus at arbeideren er kritisk skadet.

– En person som tilhører et firma som jobber for oss har vært i et arbeidsuhell, bekrefter medievakt Kjetil Bakken i Bane NOR.

Ulykken skjedde klokken 05.30 i morges, to kilometer vest for Hallingskeid.

Arbeideren kom i kontakt med kjøreledningen som gir strøm til toget på Hallingskeid i Ulvik kommune på Bergensbanen. Ledningen har 16.000 volt i seg, ifølge Bane NOR.

Trolig alvorlig skade

– Jeg kjenner ikke til skadeomfanget, men regner med at det er en alvorlig skade, sier Bakken.

Også politiet tror det dreier seg om en alvorlig ulykke.

– Jeg vil anta at det er snakk om en alvorlig skade, men vi avventer tilbakemelding fra Haukeland sykehus, sier operasjonsleder Jan Tore Heggholmen i Vest politidistrikt.

Bane NOR forteller at det bygges et snøoverbygg mellom Myrdal og Hallingskeid, og at ulykken trolig har skjedd i forbindelse med dette.

Arbeidstilsynet er rutinemessig varslet om ulykken.

– Det vil bli en etterforskning og oppfølging fra politiet og Arbeidstilsynet, samt internt i Bane NOR. Hva som eksakt har skjedd, kan vi ikke svare på nå. Det må disse undersøkelsene som nå skal gjøres gi svar på, sier Bakken.

– Er det ofte at det skjer ulykker med kjøreledninger på jernbanen?

– Nei, det er ikke ofte, og vi har et veldig strengt regelverk rundt dette med arbeid i og i nærheten av høyspentinnstallasjoner. Det er både et nasjonalt og internt regelverk som skal sikre at folk ikke forulykkes når de jobber i nærheten av høyspent.

Trafikken på Bergensbanen skal ikke være berørt av hendelsen.