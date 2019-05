April har aldri vært varmere – nå sender meterologene ut farevarsel for snø i mai

– Jeg ville anbefalt folk å ta på seg boblejakken når de skal ut døren i morgen tidlig, sier statsmeteorolog Lars Andreas Selberg.

Nå går det nemlig mot kjøligere tider. Et tilbakefall for dem som har nytt en rekordtørr og varm april på Vestlandet.

– Temperaturene ser ut til å gå mot 0 grader på natten. Heldigvis er det mai, så solen vil bikke det opp til en 7–8 grader på dagen, sier Selberg.

Mandag var det målt 21,7 grader i Bergen.

Snøen kommer tilbake

Både i Stavanger, Bergen og Trondheim er det sendt ut varsel om mye snø og vanskelige kjøreforhold. Kombinasjonen av et høytrykk over Grønland og et lavtrykk fra øst drar med seg kjølig luftmasse fra nord.

– Når denne kjølige luftmassen farer over relativt varmt hav vil det utvikle byger. Der disse bygene treffer vil det kunne lande opp mot 5 cm snø. Spesielt i fjellene, sier Selberg, som legger til at det er vanskelig å vite hvor bygene vil treffe.

Skogbrannfare, mye snø og dårlige kjøreforhold

Varslene om mye snø og dårlige kjøreforhold kommer i tillegg til varselet om skogbrannfare som allerede ligger inne.

Selberg hos meteorologene ber de som skal ferdes på fire hjul om å være forsiktige. Flere kan allerede ha byttet til sommerdekk.

– Det kan være vanskelig å omstille seg etter vi har hatt så godt vær, men om det blir snø må man være varsom på veiene. Det er spørs hvor mye snø som legger seg i byene, men opp mot fjellene er det viktig å være ekstra på alerten.

PARKEN: Russene Martin Mæle og Sarah Othilie Engan satt inne og leste til prøver i store deler av april. Nå må de ta på seg russeparkas hvis de skal ut. Foto: Ida Yasin Andersen / NRK

Ken Ove Holm fra Veitrafikksentralen stiller seg bak det Selberg sier.

– På Hardangervidda har det allerede lagt seg snø på ulike strekninger og det er stor risiko for at det kommer snø flere steder. Da er det viktig at folk kjører etter forholdene og vinterdekk er selvfølgelig påkrevd.

Holder seg kjølig

De lave temperaturen gir seg heller ikke med det første. Ifølge prognosene vil det være kjøligst i morgen. Deretter vil temperaturen sakte, men sikkert bevege seg oppover. Likevel er det ikke mulig å vite når de brennheite dagene fra april vil vende tilbake.

TRE VARSLER: Disse tre varslene pleier ikke gå hånd i hånd. Årsaken er et plutselig værskifte. Foto: Skjermdump / Yr.no

– Når vi ser på langtidsprognosene ser det ut til at det vil holde seg kjølig i hvert fall i en ukes tid. Det blir nok lengre perioder med sol, men dessverre ikke så varmt som man ville håpe, forteller Selberg.

– Blir det en unormalt kald maimåned?

– Det er jo kjøligere enn normaltemperaturen, men jeg vil ikke si det er en unormal situasjon. Vi har opplevd snø i mai mange ganger før!