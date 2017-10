Bli med inn i Bergens nyeste milliardbygg

Den nye kunst- og designhøgskolen på Møllendal åpent offisielt onsdag. Bygningen til rundt en milliard kroner skal samle kunstutdanningene og rundt 350 studenter i Bergen.

Men selv om studentene er glade for å komme under tak, er ikke alt i orden.

Får ikke jobbet

– Mange har ikke kommet seg på plass ennå. Det har vært en reorganisering her fordi vi har for liten plass, sier masterstudent Fridtjof Wesseltoft.

Forsinkelser har ført til at flere verksteder ikke er klare.

– For oss på sisteåret et det vanskelig, for vi må jo bli ferdige. Vi må ha verkstedene våre, og det har vi ikke ennå, sier han.

VENTER: Fridtjof Wesseltoft trenger verkstedene. De er ikke klare. Foto: Jon Bolstad / NRK

Student Gunhild Sannes Larsen viser frem sitt lille arbeidsområde.

– Vi får vår egen pult. Jeg har laget en liten vegg slik at jeg kan rote så mye jeg vil uten at sidemannen blir forstyrret, sier Larsen.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Ekspandér faktaboks Fikk sitt nåværende navn i 2012. Forkortes KHiB. Het tidligere Kunsthøgskolen i Bergen.

Slår seg sammen med Universitetet i Bergen fra 1. januar 2017.

Flytter inn i nytt bygg og samlokaliseres i Møllendalsveien høsten 2017.

Tegnet av Snøhetta og bygget av Statsbygg på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet

Skolen tilbyr høyere utdanning innen visuell kunst og design.

Har mellom 300 og 350 elever.

Det er høyt under taket. Noen av studentene kunne tenkt seg andre romløsninger.

– Lyden har jo vært litt spesiell, det kan bli vanskelig å konsentrere seg om det skjer mye, sier kunststudent Susanna Antonsson.

Tar tid

UiB-rektor Dag Rune Olsen erkjenner at alt fortsatt ikke er på stell.

– Når man kjører inn nye bygg, tar det tre til seks måneder der vi må finne ut hva som fungerer. Så justerer vi underveis, sier Olsen.

På planen står også ønsket om et nybygg ved siden av som skal huse Griegakademiets musikkstudenter.

Men alt i alt er mange av studentene vi snakket med, fornøyde med flyttingen.

– Det er mer energi. Vi ser at kunst og design går godt sammen. Det er et godt skifte, sier student Tonje Lona Lensberg.