Åpner tilsyn med Bergen helsehus

Fylkeslegen i Vestland åpner tilsyn med øyeblikkelig hjelp-posten og legevakten ved Bergen helsehus. Flere ledere varslet 7. februar om at journalsystemet er uforsvarlig. I varselet, som ble omtalt av BT, kommer det blant annet frem at pasienters prøvesvar kan havne i feil journal. Fylkeslegen har nå hatt møte med Bergen kommune, og bestemt seg for å åpne tilsyn. «Opplysninger vi har fått [ ...] kan tale for at kommunen driver med høy risiko for svikt», skriver fylkeslegen på egne nettsider.