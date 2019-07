Åpner når tunnelen er ryddet

Vegtrafikksentralen opplyser at Vallaviktunnelen vil bli åpnet igjen så snart den er ryddet. – Den største steinen er på rundt 500 kilo. Nå venter vi på en hjullaster for å få den ut, opplyser de til NRK. Steiene skal ha rast ut fra tunnelveggen, og entreprenør på stedet skal ha vurdert at det ikke er fare for at mer stein skal rase ut.