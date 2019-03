Åpner minisykehus igjen

Bergen kommune stengte den kommunale sengeposten for øyeblikkelig hjelp (ØHD) i slutten av februar. Sengeposten er et minisykehus som holder til i samme bygg som Legevakten. Onsdag morgen åpner minisykehuset igjen, men med begrenset antall plasser, skriver BA. Flere leger har sluttet den siste tiden, og legemangelen gjør at de har holdt stengt i halvannen uke.