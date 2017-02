Åpner for husbåt-ja

I januar fikk Bergen kommune medhold i at flytende hus på Store Lungegårdsvann ligger ulovlig. Nå vil byrådet vurderer å tilrettelegge for husbåter. – Det er et klart behov for å tilrettelegge områder for å anlegge flytende bolig, sier Geir Steinar Dale (Ap) i byutviklingskomiteen.