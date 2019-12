Åpner for boligbygging i Fjell

Regjeringen har i dag overprøvd fylkesmannen, og godkjent to reguleringsplaner for boligbygging i Fjell kommune. Reguleringsplanen for Tveita åpner for 20 ene- og tomannsboliger, mens det i Møvika kan bygges 36 leiligheter i et nytt leilighets- og næringsbygg.