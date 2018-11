Åpner for bilterminal på Koengen

Klima- og miljødepartementet har opphevet Riksantikvarens vedtak om å si nei til Bane Nors ønske om en midlertidig godsterminal på Koengen i Bergen. Dermed skal Riksantikvaren vurdere saken på nytt, skriver BT. Bybaneutbyggingen vestover gjør at togvognene med biler fra Østlandet ikke lenger skal kjøres til Mindemyren, men til Nygårdstangen. Men arealet der er ikke klart før i 2024, og Koengen er ifølge Bane Nor eneste mulighet for plassering av en midlertidig terminal.