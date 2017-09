Ap skulle vinne Vestlandet – har vært «usynlige» i valgkampen

I perioden 3. juli til 5. september, har Aps toppkandidat i det største vestlandsfylket, Magne Rommetveit, vært omtalt i media 133 ganger.

Det viser en gjennomgang Retriever har gjort for NRK. Tallene gjelder alle nett-, riks- og regionaviser, magasiner og tidsskrifter, en rekke lokalaviser, og de største TV- og radiokanalene.

Samlet sett har disse mediene altså omtalt Rommetveit i snitt to ganger per dag. Det er langt sjeldnere enn alle andre toppkandidater, med unntak av Rødts Jeanette Syversen.

Medieforsker: – Oppsiktsvekkende

Hordaland er fylket med flest partiledere som toppkandidater, og Erna Solberg (H, 8166 omtaler), Knut Arild Hareide (KrF, 2430) og Audun Lysbakken (SV, 1228) er naturligvis i en klasse for seg selv.

Men også politikere som er langt mindre profilert nasjonalt, som Kjersti Toppe (Sp, 492), Helge André Njåstad (Frp, 251) og Arild Hermstad (MDG, 154), er mer synlige enn Ap-topp Rommetveit.

– Første gang jeg så tallene, tenkte jeg at det da er mange velgere som ikke engang har hørt om Rommetveit, sier postdoktor i politisk kommunikasjon ved UiB, Eirik Knutsen.

Han sier tallene er oppsiktsvekkende og overraskende for et parti som ønsker regjeringsmakt.

– Det er helt essensielt å være tilstede og synlig i mediene for at den gemene hop skal ha hørt om deg. Det er den viktigste måten for velgerne å møte kandidaten på, sier Knutsen, som presiserer at også pressen har et ansvar for hvilke saker og hvilke kilder som får slippe til.

Skulle satse på Vestlandet

Også Høyres andre- og tredjekandidater på listen til stortingsvalget, Ove Trellevik (177) og Peter Christian Frølich (155), kommer bedre ut enn Aps listetopp i Hordaland.

Selv om Rommetveit får «drahjelp» av andrekandidat Jette Christensen (112), havner Aps to topper fortsatt lavere på listen enn både Sps og Frps listetopper.

– Vi jobber for å få på alle kandidatane våre. Vi kan alltid bli bedre, innrømmer partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre valgte i juli å legge valgkampstarten til Vestlandet og Bergen.

– Jeg tror vi må trekke lærdommer av at vi kanskje ikke har vært nok til stede for de utfordringene Vestlandet slet med, sa Støre til NRK i juni.

Men mens Støre i uke 27 til 35 har fått nesten like mye omtale som statsminister Erna Solberg (H), og mer enn Siv Jensen (Frp) og Sylvi Listhaug (Frp) til sammen, sliter partiet altså med Hordaland-kandidatenes synlighet i media.

Partisekretær Stenseng vil likevel ikke si at partiet har mislyktes.

– Magne er en politiker som jobber mye i partiorganisasjonen, er ute på bedriftsbesøk og i fagbevegelsen, samt holder gode velgermøter. Dette er ikke alltid like synlig i media, sier Stenseng.

Rommetveit: – Har ikke gjemt meg

Hovedpersonen selv, som har sittet på Stortinget siden 2009, tar det hele med stor ro.

– Det er jo veldig flott at jeg får denne anledningen til å komme i media, flirer Magne Rommetveit.

– Men dere skal jo «vinne Vestlandet», burde du ikke være mer tydelig fremme?

– Skal vi vinne Vestlandet, må vi møte vestlendingene. Derfor har vi satt alt inn på å være ute og treffe mest mulig folk.

Rommetveit viser til at han er nest mest medieomtalte av de 16 som sitter i transportkomiteen på Stortinget, kun slått av leder Nikolai Astrup (H).

– Så jeg er ikke helt vekkgjemt.

Toppe fornøyd

Kjersti Toppe i Senterpartiet, som også er den aller ivrigste på Stortinget, er både overrasket og fornøyd over å ha blitt omtalt nesten 500 ganger i media siden juli.

– Jeg er glad for at både jeg og Senterpartiet er såpass synlige i media. Det er iallefall ingen ulempe.