Ap sender samarbeidssignal med bergenstur

Turen til Bergen i januar skal markere startskuddet på valgkampåret 2017. Overfor Vårt Land er Jonas Gahr Støre tydelig på at han ønsker å sende et signal med reiseplanene.

– Ja. Du velger ikke sånne steder tilfeldig, sier han.

Arbeiderpartiet har sittet sammen med KrF og Venstre i byrådet i Bergen siden i fjor høst.

– Jeg får veldig mye påfyll av hvordan Aps byrådsleder i Bergen praktiserer samarbeidet og finner løsninger, sier Støre.

Da Ap-lederen tirsdag oppsummerte det siste halvåret gjorde han det samtidig klart at Aps dør er åpen for alle som ønsker et kursskifte i norsk politikk.