Ap krever at E16-utbyggingen starter i 2021

Regjeringens lekkasjer viser at Nasjonal transportplan (NTP) inneholder ikke oppstart for ny E16 og bergensbane mellom Bergen og Voss i 2021, slik fagetatene og lokalpolitikerne forventet.

Det har skapt sterke reaksjoner fra flere hold. Søndag vedtok Hordaland Arbeiderparti følgende resolusjon på sitt årsmøte:

«Ifølge regjeringens egne lekkasjer er Vossebanen og E16 mellom Arna og Stanghelle ikke med i første del av NTP-perioden. [ ...] Dette er ikke akseptabelt for Hordaland Arbeiderparti. Hensynet til liv og helse må prioriteres, og Arbeiderpartiet krever at strekningen Arna-Stanghelle får oppstart i 2021 som planlagt, og at det samtidig legges inn planmidler til Stanghelle-Voss i første NTP-periode».

Ifølge BA prioriterer Hordaland Ap nå både Arna-Stanghelle, Nordhordlandstunnelen og Ringveg Øst før Hordfast, som har fått en kraftig kostnadsøkning de siste årene.

Støre vil vente

Det gjenstår imidlertid å se om fylkeslaget får Ap sentralt til å legge tilsvarende press på regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF, som var med da samferdselsplanene for Hordaland ble lekket.

Jonas Gahr Støre Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Partileder Jonas Gahr Støre sa lørdag til BT at han før hele NTP er lagt frem, ikke vil garantere at Ap ved en eventuell valgseier til høsten vil prioritere annerledes.

– Det er slik prosessen er. Det viktige nå er at vi i Hordaland sier tydelig fra hva vi mener om prosessen, responderte lederen i Hordaland Arbeiderparti, Hans-Erik Ringkjøb, som også er ordfører på Voss.

Og søndag fikk han altså resten av fylkeslaget med seg på et svært tydelig vedtak om ny E16 og jernbane mellom Bergen og sin egen hjembygd.

I resolusjonen viser Hordaland Ap til at fagetatene grunnet dårlig trafikksikkerhet hadde utbyggingen inne som et bundet prosjekt i sin NTP-anbefaling, men at man med regjeringens prioriteringer ikke vil være ferdige før om 17 år.

LA FREM NTP: Venstre-nestleder Terje Breivik var med på Arna stasjon da Erna Solberg lekket fra NTP. Her står han sammen med leder i Hordaland Arbeiderparti, Hans-Erik Ringkjøb, som også er ordfører på Voss. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Håpet ikke ute for 2021

Også i andre partier er det sterkt press fra lokalpolitikerne i Hordaland.

Venstre-nestleder Terje Breivik tror ikke håpet er ute for likevel å få til byggestart i 2021, og lørdag fikk KrF-leder Knut Arild Hareide klar beskjed fra sine egne på Hordaland KrFs årsmøte.

De vedtok en resolusjon der de slo fast at de ikke kan godta utsatt byggestart, noe Hareide tolket som «en ordre» å ta med seg inn i «krevende samtaler».

Søndag arrangerer aksjonsgruppen for ny E16 Bergen-Voss demonstrasjon i Arna. Det er ventet trafikkproblemer mellom Trengereid og Arna på E16 i forbindelse med markeringen.