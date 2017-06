Ap ikke lenger største parti

En ny meningsmåling utført av Respons Analyse for BT viser at Arbeiderpartiet mister statusen som største parti i Hordaland, for første gang på to år. De får 24,2 prosent oppslutning. Fremskrittspartiet er målingens vinner med 17,2 prosent. Høyre er største parti med 27,1 prosent.