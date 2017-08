Ap hevder næringslivet vinner på rushtidsavgift – Frp hevder tap

Køtiden er mer enn halvert etter at byrådet i Bergen i februar 2016 økte bompengene i rushtiden. Det viser tall fra Statens vegvesen.

– Det var kjempelurt. Det er veldig gledelig med disse resultatene. Dette er en vinn-vinn-sak både for klima, miljø og næringsliv, sier Anna Elisa Tryti, byråd for byutvikling i Bergen.

– VINN-VINN: Byråd for byutvikling i Bergen, Anna Elisa Tryti (Ap), mener rushtidsavgiften er en vinn-vinn-situasjon, og at Oslo må se og lære av Bergen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Tallene fra Bergen viste at det først og fremst er privatbilister som har endret kjøremønster, og at tunge kjøretøy og bilister med firmaavtale i liten grad har endret adferd.

Kort oppsummert: Næringslivet betaler høyere bompenger enn før, men kommer raskere frem med reduserte køer.

HALVERT KØTID: Ferske utregninger fra Vegvesenet viser at køtidene er over halvert i Bergen. Foto: Statens vegvesen

Taper milliarder på kø

Byråd Anna Elisa Tryti peker på at næringslivet i Bergen taper mye penger på å stå i kø, faktisk fire milliarder kroner i året, ifølge en rapport fra Bergen Næringsråd tilbake i 2011. For Oslo-området sin del er tallet ti milliarder, ifølge rapporten.

Når køen nå har lettet, vil det gagne næringslivet, mener Tryti.

Fremskrittspartiet har en helt annen oppfatning av effekten.

– Frp er fremdeles imot rushtidsavgift nettopp fordi det rammer næringsliv i Bergen og omegn ganske hardt. I tillegg rammes mange enkeltmennesker som er avhengig av bil for å komme til jobb og skole rammet, sier Silje Hjemdal, bystyrerepresentant for Frp i Bergen.

KRITISK: Silje Hjemdal i Fremskrittspartiet er fortsatt kritisk til rushtidsavgiften. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Usikker på effekt i Oslo

En rapport fra analyseselskapet Pöyry fra 2012 viste at køene på E18 vestkorridoren (mellom Lysaker og Asker) medførte et tap på opp mot én milliard kroner for næringslivet – bare på den veien.

Når Oslo skal innføre rushtidsavgift, ser en transportøkonom undrende på om effekten fra Bergen lar seg overføre til hovedstaden.

– Tillegget for rushtid i Oslo er bare på 10–15 kroner. Bilistene i Oslo er vant til så høye bompenger, så ja – det vil ha en viss effekt, men det vil ikke ha så store utslag på trafikk og tidsbesparelser som i Bergen, tror Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk Institutt.

Mazyar Keshvari, leder i Oslo Frp, er imot rushtidsavgiften, og mener at den er urettferdig mot vanlige mennesker. Han stiller seg også undrende til at rushtidsavgiften er grunnen til at trafikken i Bergen har gått ned.

– Det er for små endringer for at vi kan si at rushtidsavgiften har gitt de resultatene. At folk som ikke har noe valg skal ta den belastningen, synes vi ikke er rett og rimelig overfor arbeidsfolk, sier han.