Ap har mistet hver tredje velger

Ap får kun 23,2 % på BTs partibarometer for Bergen. Det er litt frem fra mars men 14,6 prosentpoeng under siste kommunevalg. Byrådsleder Harald Schjelderup tror lekkasjer og krangel rundt Trond Giske er hovedgrunnen til at Ap sliter også i Bergen.