Ap får ordførar i Kvam

Torgeir Næss blir ordførar i Kvam kommune, og skal samarbeida med KrF, Frp og Høgre. Hordaland Folkeblad skriv at dei fire partia starta forhandlingar klokka 10 tysdag morgon, og at avtalen var klar like før klokka 13. Dei har til saman 15 mandat i heradsstyret.