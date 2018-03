Antibac dreper ikke norovirus

Første del av påsken har blitt preget av omgangssyke blant DNTs hyttegjester på Hardangervidda.

Fungerende smittevernoverlege i Bergen kommune, Ola Jøsendal, sier at Antibac ikke nødvendigvis tar knekken på noroviruset.

– Noroviruset er standhaftig overfor alkohol, som Antibac inneholder. Vann og såpe i rikelig mengder er det beste, sier han.

Daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg, sier at de ikke var klar over at håndsprit ikke dreper viruset.

– Vi har stolt mye på spritbeholderen. Problemet er at noen av hyttene har hatt toaletter på tunet borte fra hovedhuset. Der er det ikke vann, og da heller ikke håndsåpe, sier Wikborg.

Håndsprit er ikke nok

Jøsendal slår fast at den beste måten å forhindre at smitten sprer seg videre på er å vaske seg grundig på hendene. Nå har DNT kjørt inn såpe til samtlige hytter på Hardangervidda. Det var det ikke alle hyttene som hadde i forkant.

– Vi har blitt spesielt oppmerksomme på dette nå, og har gått ut med informasjon til bestyrerne ved alle hyttene, sier Wikborg.

HYGIENERÅD: Denne informasjonslappen er nå hengt opp på DNT-hytten på Kalhovd. – Det viktigste gjestene selv kan gjøre, er å ta forholdsregler med skikkelig håndvask med såpe og vann. Om alle bidrar – som vi har opplevd på Hardangervidda de siste dagene – får vi bukt med smitten raskere, sier kommunikasjonsrådgiver Monica Hägglund Langen Foto: DNT

Distriktssjef i Mattilsynet ved Bergen og omland, Aslaug Sandvin, mener at DNT har behandlet saken på en god måte.

– De rådene som er gitt er gode. Det er ikke så mye mer å gjøre. Hygiene og håndvask er det som fungerer, sier hun.

Sandvin presiserer at det skal være såpe på toalettene.

– Jeg kjenner en god del av disse hyttene, og det har vært såpe der hvor jeg har vært, sier hun.

To nye smittetilfeller tirsdag kveld

Henning Hoff Wikborg melder om to nye tilfeller av norovirus tirsdag kveld. Dermed har det kommet 11 nye smittetilfeller i løpet av det siste døgnet. Wikborg mener det er et positivt tegn at det bare er to som er smittet tirsdag.

– Det betyr at vi har langt færre tilfeller nå. To tilfeller ut fra mange hundre besøkende er lovende, sier han.

De to siste smitteutbruddene var ved Mogen og Rauhelleren. Begge de smittede er kjørt ut fra hyttene.