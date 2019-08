Ansatte ut mot Frps utstillingsvindu: – Eldre dør alene på rommet

Os kommune utenfor Bergen, der Terje Søviknes gjentatte ganger har blitt gjenvalgt som ordfører, har i mange år blitt trukket frem som Frps utstillingsvindu.

Særlig har Søviknes trukket frem Luranetunet bo- og omsorgssenter, som også tidligere har vært åsted for Frp-statsrådsvisitter.

I år la Frp valgkampåpningen sin til Os. Og Søviknes hadde invitert både partileder Siv Jensen og Kjell Elvis til Luranetunet for å snakke med og underholde beboerne.

Men nå skriver Klassekampen at de ansatte på Luranetunet ikke er like fornøyde med tilbudet de eldre i kommunen får.

– Det blir trukket frem gang på gang hvor fantastisk det er på Luranetunet, men vi ser at det ikke er rett, sier en av de ansatte, Irene Vågen.

– Pasientene dør alene

I januar sendte Vågen et brev til ledelsen der hun blant annet varsler om

At pasienter dør alene, uten ansatte eller pårørende til stede.

Vakter med bare assistenter på jobb.

Feilmedisinering grunnet høyt arbeidspress.

Middag som serveres kald fordi det er for mange å gi mat.

At renholdet på pasientrom er så dårlig at pårørende vil overta.

Søviknes har ifølge Klassekampen kalt Luranetunet «en juvel for våre eldre», og Sylvi Listhaug har uttalt at «her stortrives de eldre».

Han sier til NRK at han ikke visste om problemene før tirsdag.

– Slik skal ikke eldreomsorgen i Os være. Jeg har ikke sett disse brevene før de ble lest opp for meg i går. Da varslet jeg administrasjonen ved rådmann og kommunalsjef ved helse og omsorg. De har gått gjennom oppfølgingen av det første brevet og de tiltakene som ble iverksatt den gang. Det har samtidig vært et møte med avdelingslederne på de aktuelle institusjonene i dag, sier han.

VALGKAMPÅPNING: Frp-leder Siv Jensen i den populære «tropehagen» på Luranetunet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Bekymret for bemanningen

Vågen og Helene Thuen jobber sammen på en av demensavdelingene på eldresenteret. De er bekymret for bemanningen. Thuen og Vågen sier de blir møtt med mistillit og kritikk og at kravene deres blir avviste når de tar dem opp med ledelsen.

Vågen fikk nylig flere hundre støttekommentarer på et Facebook-innlegg om å få flere ansatte på Luranetunet, mange av dem fra kollegaer, ifølge Klassekampen.

Tone Gry Lyssand, hovedtillitsvalgt for sykepleierne, bekrefter at de seks demensavdelingene sliter med bemanningen.

Søviknes sier at økt bemanning ikke skal være noe problem å få til.

– Os kommune er del av en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorg. Dermed har vi ressurser til å sette inn flere hvis det er behov for det.

Er det ikke kommunens ansvar at eldreomsorgen fungerer optimalt?

– I siste instans har alltid politikerne ansvar for det som blir gitt av tjenester i kommunen. Men vi har ikke fått noen sak løftet opp på politisk nivå. Vi må sette oss ned og gå gjennom om kommunikasjonen har vært god nok. Politikerne er avhengige av at informasjonen blir formidlet fra enhetene til oss, sier Søviknes til NRK.

Han presiserer at han foreløpig har for lite informasjon til å konkludere om tilliten til ledelsen ved institusjonen er svekket.

– ALVORLIG: Ordfører i Os kommune (Frp) sier varslene fra de ansatte er alvorlige. Foto: Christian Lura / NRK

– Har økt bemanningen

– Det som har kommet frem, skal vi selvsagt ta tak i, sier kommunalsjef for helse og omsorg i Os, Monica Melvold, til Klassekampen.

Hun sier bemanningen har blitt økt på flere avdelinger i det siste, og at de jobber å få på plass renholdspersonale, så andre ansatte slipper den jobben.

Melvold sier turnusen er lagt opp slik at det skal være faglærte på alle vakter, men at de er avhengige av ufaglærte for å få helgevaktene til å gå i hop og til å fylle ledige stillinger.