Ansatte i Askøy kommune tør ikke gå alene

Ansatte i Askøy kommune som jobber med å finne ut hvor smitten kommer fra føler seg trakassert av innbyggere.

Varaordfører Bård Espelid fra Askøylisten sier flere føler seg overvåket når de er ute i feltarbeid.

– Det blir registrert hvilke kjøretøy de bruker og hvor de beveger seg til enhver tid. Noen har vel også opplevd å bli tiltalt relativt sjikanerende.

Espelid sier det gjelder de ansatte som jobber med vann og avløp i kommunen. Dette har ført til at flere ansatte føler det er ubehagelig å gå alene.

– Vi sørger nå for at de i størst mulig grad er to slik at de føler seg mer komfortabel når de drar ut og ser og tar prøver.

DNA-tester: Nå undersøker personer fra kommunen om avføringen i drikkevannet kommer fra dyr eller mennesker. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Også på sosiale medier merkes sinnet hos deler av befolkningen.

– Det er en veldig opphetet situasjon i deler av befolkningen. Mange har et sinne mot kommunen som gir utslag i veldig aggressiv og til dels sterk argumentasjon på sosiale medier.

Bedriftshelsetjenesten er nå koblet inn for å ivareta de ansatte, opplyser varaordføreren.

DNA-tester

To nye personer er innlagt på sykehus mellom onsdag morgen og torsdag morgen, melder Haukeland universitetssjukehus. Syv personer ligger fortsatt på sykehus.

Nå undersøker personer fra kommunen om avføringen i drikkevannet kommer fra dyr eller mennesker.

Dersom det blir påvist at bakteriene stammer fra mennesker, er det høyst sannsynlig at smitten har kommet gjennom kloakksystemet.

Prøvene bearbeides, men det er uklart når resultatet er klart.

Politiet endret onsdag sitt arbeid fra undersøkelse, til etterforskning av mulig miljøkriminalitet.

– I utgangspunktet tar vi dette til etterretning. Det er positivt at det blir etterforsket slik at vi finner årsaken til den svært beklagelige situasjonen kommunen har kommet opp i.

Smittet av tarmbakterie

117 askøyværinger har fått påvist at de er smittet av tarmbakterien campylobakter. Nå jakter kommunen smittekilden med DNA-prøver.

Tarmbakterien campylobacter er påvist i et høydebasseng på Øvre Kleppe på Askøy.

Nettleseren din støtter ikke video.

– De analysene vi har gjort tilsier at det er økende sannsynlighet for at smitten er lokalisert i det mye omtalte høydebassenget. Derfor har vi intensivert aktiviteten for å finne en smittekilde i det bassenget. Samtidig utelukker vi ikke andre muligheter, sier Espelid.

I går kveld ble det gjort nøye befaringer både på innsiden og utsiden av bassenget for å finne spor eller mulige årsaker til at smitten har oppstått.

Tirsdag ble det kjent at det er samme bakterie som er påvist hos alle pasientene som har blitt testet på Haukeland universitetssjukehus etter sykdomsutbruddet på Askøy.

Bakterien gir symptomer som oppkast, diaré og magesmerter.

Før kommunen vet årsaken til smitteutbruddet vil ikke kokevarselet bli opphevet.

– Vi vil ikke friskmelde vannet og slippe det ut i folk sine springer før vi er 100 prosent sikker på at nå er det trygt å drikke det.

HENTER FRISKT VANN: Flere innbyggere på Askøy har hentet vann fra vannvogner kommunen har satt ut på øyen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Forurenset drikkevann og sykdomsutbrudd på Askøy

Sykdomsutbruddet avtar

Sykdomsutbruddet på Askøy virker å være på retrett, ettersom ingen nye personer er innlagt på sykehus det siste døgnet.

Totalt har 62 personer vært innlagt på sykehus siden utbruddet startet.

Det er tidligere kjent at sykdommen har en inkubasjonstid på rundt en uke, noe som har vært forklaringen på at mange har blitt syke etter at kokevarselet ble sendt.

Fortsatt ligger åtte personer på Haukeland universitetssjukehus. Alle de innlagte er voksne.