Ankesak etter overgrep i barnehagar

Den tidlegare barnehagetilsette som vart dømd for overgrep mot sju gutar i to barnehagar i Bergen, får ankesaka si opp i Gulating lagmannsrett i april neste år. 33-åringen nektar overgrep mot to av gutane, og lagmannsretten skal vurdere bevisa i desse sakene på nytt. Mannen anka også straffa på ti års forvaring.