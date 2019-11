Ankesak etter Fyllingsdalen-drapet

25. oktober ble en 22 år gammel mann dømt til 11 års fengsel for drapet på Sebastian Seterås (21) i Fyllingsdalen i mars i fjor. 22-åringens mor ble dømt til 2,5 års fengsel for å forsøke å fjerne bevis og å ha unnlatt å hjelpe Seterås, og varslet anke. Nå har Gulating lagmannsrett godkjent ankesaken, skriver BA. – Dette er en helt riktig avgjørelse. Bevisene for domfellelse er ikke tilstrekkelige, sier forsvarer Kaj Wigum.