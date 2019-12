Andre omgang utsatt flere steder

Snøvær på flere arenaer gjør at NFF har utsatt starten på andre omgang i nedrykkskampene. Disse vil nå starte kl. 19.10. Det er spesielt i Tromsø-Stabæk at det har vært mange avbrudd. Utsettelsen gjelder ikke for Brann-Viking, siden kampen ikke betyr all verden for noen av lagene.